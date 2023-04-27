Исследование: 20% россиян копят деньги на хороший отдых

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СК «АльфаСтрахование» провела исследование, чтобы выяснить, на какие цели россияне откладывают деньги. Так, согласно данным опроса, более 20% респондентов копят на хороший отдых, 15,2% — на чёрный день, 12,3% — на учёбу детей.
Исследование: 20% россиян копят деньги на хороший отдых
  • РИА Новости

Также, как пишет «Газета.Ru», 12% опрошенных откладывают деньги для создания финансовой подушки безопасности.

Отмечается, что 30% хранят средства наличными дома, 20% — на депозитном счёте в банке, 11,3% — в банковской ячейке, 10% пользуются инвестиционными счетами.

Сумма накоплений у каждого четвёртого россиянина не превышает 10 тыс. рублей, у 15% опрошенных она составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, у 15,3% — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.

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