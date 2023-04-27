Исследование: 20% россиян копят деньги на хороший отдых
- РИА Новости
Также, как пишет «Газета.Ru», 12% опрошенных откладывают деньги для создания финансовой подушки безопасности.
Отмечается, что 30% хранят средства наличными дома, 20% — на депозитном счёте в банке, 11,3% — в банковской ячейке, 10% пользуются инвестиционными счетами.
Сумма накоплений у каждого четвёртого россиянина не превышает 10 тыс. рублей, у 15% опрошенных она составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, у 15,3% — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.