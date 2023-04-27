В САО Москвы более 5 тысяч семей получили жильё по программе реновации

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В Северном административном округе (САО) Москвы около 5,2 тыс. семей, принявших участие в программе реновации, переселяются в новое жильё.
В САО Москвы более 5 тысяч семей получили жильё по программе реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, передаёт «Москва 24».

В настоящее время в САО 14 домов находятся в процессе расселения по реновации, 16 уже полностью расселены, ещё 28 снесли для постройки нового жилья и инфраструктуры.

Первый этап программы реновации в САО выполнен наполовину, отметил Лёвкин.

Ранее НСН сообщала, что два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в 2025 году на Новохохловской улице в Нижегородском районе Москвы.

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