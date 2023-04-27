На месте долгостроя в московском районе Марьино построят медцентр с гостиницей

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Современный многофункциональный клинико-диагностический центр с гостиницей появится на месте заброшенного долгостроя в столичном районе Марьино.
На месте долгостроя в московском районе Марьино построят медцентр с гостиницей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что проект реализует инвестор ООО «АВА СИТИ», который приобрёл у города участок земли.

Заброшенное здание расположено на улица Подольской, владение 22 (ЮВАО). Общая площадь недостроя — около 10 тыс. кв. м, а площадь участка — около 1,57 га. Площадь нового объекта может составить 50 тыс. кв. м, из них более 30 тыс. кв. м займёт трёхзвездочная гостиница.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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