На месте долгостроя в московском районе Марьино построят медцентр с гостиницей
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что проект реализует инвестор ООО «АВА СИТИ», который приобрёл у города участок земли.
Заброшенное здание расположено на улица Подольской, владение 22 (ЮВАО). Общая площадь недостроя — около 10 тыс. кв. м, а площадь участка — около 1,57 га. Площадь нового объекта может составить 50 тыс. кв. м, из них более 30 тыс. кв. м займёт трёхзвездочная гостиница.
Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.