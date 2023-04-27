Врач Ермакова посоветовала туристам с аллергией бронировать номера вдали от бассейна

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Врач-аллерголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова сообщила, что аллергикам при планировании отпуска на юге нужно соблюдать определённые меры профилактики.
Врач Ермакова посоветовала туристам с аллергией бронировать номера вдали от бассейна
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В случае аллергии на споры грибков стоит бронировать номер на солнечной стороне и вдалеке от бассейнов с хлорированной водой, которая может спровоцировать приступ у астматиков и людей с предрасположенностью к атопическому дерматиту, сообщила она в беседе с РИАМО.

Путешественникам из группы риска врач также посоветовала занимать номера для некурящих и останавливаться в отелях, где запрещено пребывание с животными.

«Перед поездкой изучите карту цветения региона, куда вы направляетесь. На всякий случай выучите или запишите название вашего аллергического заболевания на языке той страны (или на английском), где собираетесь провести отпуск», — посоветовала Ермакова.

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