Нутрициолог Синько рассказала, что селен важен для поддержания репродуктивной функции

Нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько рассказала, что полноценный рацион должен включать продукты, содержащие селен.

Селен обладает противовоспалительным свойством, за счёт него подавляются вирусные инфекции и бактериальный рост, сообщила она в разговоре с «Москвой 24».

Кроме того, селен важен для нормальной работы щитовидной железы, нервной системы и поддержания репродуктивной функции. Для пополнения запасов селена можно употреблять яичный желток и морепродукты — кальмары, креветки, мясо краба, посоветовала Синько.

Селен также содержится в бразильском орехе и печени животных и птицы, резюмировала эксперт.

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