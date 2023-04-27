Нутрициолог Синько рассказала, что селен важен для поддержания репродуктивной функции
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Селен обладает противовоспалительным свойством, за счёт него подавляются вирусные инфекции и бактериальный рост, сообщила она в разговоре с «Москвой 24».
Кроме того, селен важен для нормальной работы щитовидной железы, нервной системы и поддержания репродуктивной функции. Для пополнения запасов селена можно употреблять яичный желток и морепродукты — кальмары, креветки, мясо краба, посоветовала Синько.
Селен также содержится в бразильском орехе и печени животных и птицы, резюмировала эксперт.
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