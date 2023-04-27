Более семи миллионов вопросов от москвичей решили благодаря порталу «Наш город»

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Более 7 млн вопросов за 11,5 года смогли решить жители Москвы благодаря порталу «Наш город». Он был создан в 2011 году, сейчас его аудитория составляет 2 млн пользователей.
Более семи миллионов вопросов от москвичей решили благодаря порталу «Наш город»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

По фактам обращений жителей городские службы устранили более миллиона недочётов, в том числе отремонтировали свыше 400 тыс. элементов освещения и решили более 350 тыс. вопросов, касающихся содержания подъездов многоквартирных домов.

Ранее, по сообщениям газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовящихся новых проектах благоустройства в столице, которые появятся благодаря предложениям жителей города.

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