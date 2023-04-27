Более семи миллионов вопросов от москвичей решили благодаря порталу «Наш город»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
По фактам обращений жителей городские службы устранили более миллиона недочётов, в том числе отремонтировали свыше 400 тыс. элементов освещения и решили более 350 тыс. вопросов, касающихся содержания подъездов многоквартирных домов.
Ранее, по сообщениям газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовящихся новых проектах благоустройства в столице, которые появятся благодаря предложениям жителей города.