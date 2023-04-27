Врач Неронов посоветовал сделать прививки перед поездкой в жаркие страны

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Доктор медицинских наук врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов напомнил туристам о важности профилактических мер перед выездом за границу.
Врач Неронов посоветовал сделать прививки перед поездкой в жаркие страны
  • РИА Новости

Так, перед поездкой в какую-либо страну необходимо выяснить, какие заболевания там распространены, сообщил врач в интервью «Газете.Ru».

Малярия, дизентерия, брюшной тиф, дифтерия, африканская сонная болезнь и гепатит А — инфекционные и паразитарные заболевания, с которыми могут столкнуться туристы в некоторых странах.

Неронов посоветовал проконсультироваться с врачом и сделать соответствующие прививки, а также взять с собой лекарства для профилактики инфекций и вирусов. Он также отметил, что туристам за рубежом следует питаться только в проверенных заведениях, тщательно мыть фрукты кипячёной или бутилированной водой и избегать употребления напитков со льдом.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство Катара отменило все ковид-ограничения для туристов.

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