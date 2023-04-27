Исследование: 69% россиян не планируют брать отпуск между майскими праздниками

Аналитики платёжной системы «Мир» в ходе исследования выяснили, что лишь 17% россиян собираются оформить отпуск между предстоящими майскими праздниками, 69% опрошенных не планируют этого делать.

Об этом пишет «Газета.Ru».

По данным исследования, 21% опрошенных ещё не определились с планами на майские праздники.

Как и в 2022 году, 26% респондентов планируют провести майские на даче. Ещё 22% опрошенных останутся в своём городе, а 19% — отправятся на природу. Лишь 2% россиян планируют поездку за границу, уточнила директор по маркетингу и коммуникациям платёжной системы «Мир» Наталья Пейсахович.

По её словам, 40% россиян планируют на предстоящих праздниках посетить музеи или другие культурные объекты и достопримечательности.

Ранее «Известия» сообщали, что Турция и Абхазия стали популярными турнаправлениями у россиян на майские праздники, согласно исследованию туристического сервиса «Слетать.ру» и туркомпаний Anex Tour и «Интурист».