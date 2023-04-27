Адвокат Захидов напомнил о запрете жарить шашлык на крышах и балконах домов

Член коллегии адвокатов «Люди дела» Алишер Захидов перечислил места, где нельзя жарить шашлыки, и напомнил, что за нарушение соответствующих правил грозит штраф.

Нельзя жарить шашлык в черте города, в лесных полосах, населённых пунктах, скверах и лесопарковых зонах, возле какого-либо водоёма, если там нет специально оборудованной площадки для мангала. Оборудование таких площадок — обязанность горадминистрации, объяснил специалист в разговоре с Life.ru.

По его словам, также запрещено жарить шашлык на крышах, чердаках, террасах, балконах, во дворах возле частных домов.

«Если группа людей в лесу жарит шашлык, то за это подпадает под пункт о разведении костров. Здесь штраф от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. Если возник пожар, который привёл к большим повреждениям или смерти людей, то штраф составит от 1 млн до 2 млн», — добавил Захидов.

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