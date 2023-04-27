РИА Новости: в Свердловской области проверяют деятельность местного отделения «Мемориала»

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Сотрудники правоохранительных органов проверяют деятельность уральского отделения организации «Мемориал»* из-за публикаций, дискредитирующих армию России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что правоохранители пришли к главе уральского отделения организации Алексею Мосину, после чего вместе с ним проследовали в екатеринбургский офис «Мемориала».

«В настоящее время с Мосиным проводятся оперативные мероприятия в новом офисе «Мемориала», — сказано в материале.

Уточняется, что причиной проверки стали две публикации на сайте организации, в которых дискредитировалось использование ВС России в специальной военной операции.

4 марта источник в правоохранительных органах сообщил, что уголовное дело по статье о реабилитации нацизма заведено в отношении неустановленных сотрудников правозащитного центра «Мемориал».

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.

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