В результате взрыва в Мелитополе пострадал один человек
«Сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал один человек, он госпитализирован», — сказано в сообщении администрации в Telegram-канале.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в Мелитополе произошёл взрыв.
13 апреля врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что правоохранительные органы задержали в Мелитополе трёх членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), причастных к совершению терактов в регионе.
По его словам, у задержанных изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам.
24 апреля житель Крыма подорвался на боеприпасе в прибрежной зоне на юго-востоке региона.
Мужчина погиб.