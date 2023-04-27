В результате взрыва в Мелитополе пострадал один человек

Взрывное устройство сработало у многоквартирного дома в Мелитополе. Администрация города сообщила об одном пострадавшем.

«Сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал один человек, он госпитализирован», — сказано в сообщении администрации в Telegram-канале.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе произошёл взрыв.

13 апреля врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что правоохранительные органы задержали в Мелитополе трёх членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), причастных к совершению терактов в регионе.

По его словам, у задержанных изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам.

24 апреля житель Крыма подорвался на боеприпасе в прибрежной зоне на юго-востоке региона.

Мужчина погиб.