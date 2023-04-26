Глава Минцифры: порядка 70—80% мошеннических звонков в России совершают через WhatsApp

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Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что порядка 70—80% мошеннических звонков в России совершают через WhatsApp.
Глава Минцифры: порядка 70—80% мошеннических звонков в России совершают через WhatsApp
  • Gettyimages.ru

«Сейчас мы явно видим, что 70—80% звонков мошеннических совершается не из обычной нумерации, а из WhatsApp», — цитирует его РИА Новости.

Также он заявил, что, по его информации, около 200 административных дел возбуждено в отношении операторов, пропускающих трафик с подменных номеров.

По его словам, также Минцифры договорилось с операторами о действиях по борьбе с рекламными спам-звонками. Шадаев ожидает, что подобных звонков будет «на порядок меньше».

Ранее директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин выразил мнение, что банкам необходимо отказаться от возможности получать их услуги через мессенджеры, поскольку этим могут пользоваться мошенники.

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