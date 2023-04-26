На Кубани отдохнут 300 тысяч детей в 2023 году

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В Краснодарском крае в 2023 году отдохнут 300 тыс. детей, в том числе 100 тыс. из других субъектов, заявила вице-губернатор Анна Минькова.
На Кубани отдохнут 300 тысяч детей в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

К летнему сезону готовят 985 пришкольных лагерей. Также будут работать 407 лагерей труда и отдыха, 36 палаточных лагерей, 87 здравниц.

«В этом году общий бюджет оздоровительной кампании — 2 млрд 800 тыс. рублей. Наши основные категории — дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети военнослужащих из зоны специальной военной операции и попавшие в трудную жизненную ситуацию», — отметила Минькова.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

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