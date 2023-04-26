ВЦИОМ сообщил о доверии более 80% россиян обществу «Знание»

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос, по итогам которого стало известно, что более 80% опрошенных жителей России доверяют обществу «Знание».

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что итоги исследования показали, что просветительской организации доверяют 84% респондентов в возрасте от 14 лет и старше.

При этом число доверяющих обществу «Знание» среди школьников и студентов ещё выше — 87% и 89% соответственно.

Ранее сообщалось, что в сети магазинов «Республика» и ТДК «Москва» на Тверской описали RT портрет своего среднестатистического клиента.

Согласно предоставленным сведениям, эти столичные книжные чаще остальных посещают женщины в возрасте до 35 лет с высшим образованием.