ВЦИОМ сообщил о доверии более 80% россиян обществу «Знание»
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что итоги исследования показали, что просветительской организации доверяют 84% респондентов в возрасте от 14 лет и старше.
При этом число доверяющих обществу «Знание» среди школьников и студентов ещё выше — 87% и 89% соответственно.
Ранее сообщалось, что в сети магазинов «Республика» и ТДК «Москва» на Тверской описали RT портрет своего среднестатистического клиента.
Согласно предоставленным сведениям, эти столичные книжные чаще остальных посещают женщины в возрасте до 35 лет с высшим образованием.