Участниками Всероссийского форума молодых педагогов стали более 200 человек

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В Гатчине открылся Всероссийский форум молодых педагогов «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство».
Участниками Всероссийского форума молодых педагогов стали более 200 человек
  • РИА Новости

«С каждым годом всё больше молодых выпускников педагогических вузов и колледжей приходят в школы. Это очень отрадно. Педагогическое образование — третье по популярности после медицинского направления и информационных технологий», — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, в 2023 году форум собрал более 200 участников из 74 регионов в очном формате, ещё более пяти тысяч присоединились онлайн.

«В форуме участвуют представители Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — отметил Кравцов.

Форум собрал победителей, призёров и лауреатов профессиональных олимпиад и конкурсов, представителей молодёжных общественных педагогических организаций.

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