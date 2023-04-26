Участниками Всероссийского форума молодых педагогов стали более 200 человек
- РИА Новости
«С каждым годом всё больше молодых выпускников педагогических вузов и колледжей приходят в школы. Это очень отрадно. Педагогическое образование — третье по популярности после медицинского направления и информационных технологий», — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
По его словам, в 2023 году форум собрал более 200 участников из 74 регионов в очном формате, ещё более пяти тысяч присоединились онлайн.
«В форуме участвуют представители Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — отметил Кравцов.
Форум собрал победителей, призёров и лауреатов профессиональных олимпиад и конкурсов, представителей молодёжных общественных педагогических организаций.