В Тверской области отремонтируют 25 воинских захоронений в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
«На протяжении многих лет памятники и захоронения советских солдат будут напоминать нам о борьбе с нацизмом. Приведение их в порядок — совместная федеральная, региональная и муниципальная работа», — заявил губернатор Игорь Руденя.
Также поставлена задача привести в надлежащее состояние захоронения Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы.