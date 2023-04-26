В Тверской области отремонтируют 25 воинских захоронений в 2023 году

В Тверской области проведут ремонтные работы на 25 воинских захоронениях в 2023 году.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«На протяжении многих лет памятники и захоронения советских солдат будут напоминать нам о борьбе с нацизмом. Приведение их в порядок — совместная федеральная, региональная и муниципальная работа», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Также поставлена задача привести в надлежащее состояние захоронения Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы.