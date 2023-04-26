В Москве открыли мемориальную доску Семёну Будённому

На здании Общевойсковой академии Вооружённых сил в Москве открыли мемориальную доску трижды Герою Советского Союза Семёну Будённому.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Памятную табличку изготовил скульптор Михаил Баскаков по заказу Российского военно-исторического общества (РВИО). Акция приурочена к 140-летию со дня рождения Будённого.

«Это был поистине народный маршал из когорты несгибаемых полководцев. Ему выдался сложный жизненный путь. Он сделал себя сам. И стремился сделать всё для своей Отчизны», — заявил научный директор РВИО Михаил Мягков.

На церемонии также присутствовал внук военачальника Алексей Будённый.

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