В Москве открыли мемориальную доску Семёну Будённому
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Памятную табличку изготовил скульптор Михаил Баскаков по заказу Российского военно-исторического общества (РВИО). Акция приурочена к 140-летию со дня рождения Будённого.
«Это был поистине народный маршал из когорты несгибаемых полководцев. Ему выдался сложный жизненный путь. Он сделал себя сам. И стремился сделать всё для своей Отчизны», — заявил научный директор РВИО Михаил Мягков.
На церемонии также присутствовал внук военачальника Алексей Будённый.
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