Автоэксперт Канаев дал советы по покупке машины в 2023 году

Автоэксперт Сергей Канаев дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.

«Покупая машину из лидеров по угонам, вы должны отдавать отчёт всем рискам и побеспокоиться о её сохранности», — сказал эксперт в беседе с Inforeactor.

По его словам, не стоит приобретать машины марок, которые покинули российский рынок, поскольку могут возникнуть трудности с ремонтом.

Как считает Канаев, сейчас не время менять автомобиль на более новый или просто из прихоти.

«Мы не знаем, кто придёт, кто уйдёт с рынка завтра. Новые автомобили могут быть напичканы электроникой, они красивы. Однако у дешёвых авто железа может и не быть совсем: разве только для того, чтобы нанести на него краску», — пояснил он.

Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.