В Подмосковье рассказали о развитии образовательных кластеров

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о развитии образовательных кластеров в регионе. Одним из них является гуманитарный кластер, открытый на базе гимназии имени Примакова в Одинцове. В сентябре там откроется ещё один учебный корпус на тысячу мест.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Естественно-научный — физтех-лицей им. П.Л. Капицы в Долгопрудном. В прошлом году досрочно открыли корпус начальной школы на 425 мест, а к началу учебного года откроем кампус для проживания детей и педагогов на 200 мест и Детский технопарк», — отметил Воробьёв.

Кластер инженерно-технического профиля будет работать на базе технологического лицея имени Долгих в Истре. Его открытие намечено на 1 сентября.

«По плану введём учебный корпус на 960 мест, детский сад на 320 мест, а полностью запустим его в 2024 году», — уточнил глава региона.

Ранее телеканал «360» сообщал, что школьники из Московской области выиграли 29 дипломов на Всероссийской олимпиаде по русскому языку и биологии.