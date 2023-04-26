Ульяновская область приняла 505 тысяч туристов в 2022 году
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Агентство по туризму.
Чаще всего путешественники приезжали в декабре (59,5% от общего количества туристов) и июле (53,9%).
Наибольшее количество гостей прибыли из соседних регионов, в том числе из Самарской области, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга.
В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.