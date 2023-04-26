Ульяновская область приняла 505 тысяч туристов в 2022 году

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В Ульяновской области в 2022 году побывали 505 тыс. туристов. Из них 409 тыс. останавливались в коллективных средствах размещения, 96 тыс. приезжали без ночёвки.
Ульяновская область приняла 505 тысяч туристов в 2022 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Агентство по туризму.

Чаще всего путешественники приезжали в декабре (59,5% от общего количества туристов) и июле (53,9%).

Наибольшее количество гостей прибыли из соседних регионов, в том числе из Самарской области, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга.

В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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