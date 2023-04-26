Тюменская область разработает совместную турпрограмму с Узбекистаном

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Тюменская область планирует разработать совместную туристическую программу с Узбекистаном, заявил губернатор Александр Моор.
Тюменская область разработает совместную турпрограмму с Узбекистаном
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Соответствующие договорённости были достигнуты на полях международной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

«В Узбекистане туризм считается приоритетной сферой. Мы договорились о взаимном обмене профессиональными делегациями, чтобы презентовать Тюменскую область, посмотреть возможности Узбекистана», — сказал Моор.

В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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