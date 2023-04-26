Собянин анонсировал создание зоны отдыха у станции МЦК «Хорошёво»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовящихся новых проектах благоустройства в столице, которые появятся благодаря предложениям жителей города.

Об этом сообщает электронная газета «Дни.ру».

Так, рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) «Хорошёво» создадут зону отдыха.

В районе Преображенский благоустроят территорию рядом с общественным центром «Янтарь». А в поселении Внуковское в Новой Москве создадут новое общественное пространство.

Собянин отметил, что в Москве около 950 парковых и озеленённых территорий, благоустроено более 500 улиц и общественных пространств.

Ранее НСН сообщала, что два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в 2025 году в Нижегородском районе Москвы на Новохохловской улице.