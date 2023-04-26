В Подмосковье впервые запустили сервис аренды электровелосипедов

В Московской области запустили сервис аренды электровелосипедов. Пока услуга доступна только в Красногорске и Одинцове.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

В ближайшее время сервис заработает в Химках, Долгопрудном и Мытищах, отметили в ведомстве.

Всего для пользователей будут доступны 2,5 тыс. электровелосипедов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Арендовать мобильное средство можно возле станций метро, МЦД и на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью.

Ранее депутаты петербургского заксобрания предложили ограничить движение средств индивидуальной мобильности по тротуарам, ширина которых менее 2 м.