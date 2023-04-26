В Подмосковье впервые запустили сервис аренды электровелосипедов

Короткая ссылка
В Московской области запустили сервис аренды электровелосипедов. Пока услуга доступна только в Красногорске и Одинцове.
В Подмосковье впервые запустили сервис аренды электровелосипедов
  • РИА Новости

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

В ближайшее время сервис заработает в Химках, Долгопрудном и Мытищах, отметили в ведомстве.

Всего для пользователей будут доступны 2,5 тыс. электровелосипедов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Арендовать мобильное средство можно возле станций метро, МЦД и на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью.

Ранее депутаты петербургского заксобрания предложили ограничить движение средств индивидуальной мобильности по тротуарам, ширина которых менее 2 м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить