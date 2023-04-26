В ЗВО подтвердили рассылку в Петербурге повесток с напоминанием о последствиях неявки

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что военкоматы в Санкт-Петербурге рассылают военнообязанным повестки с предупреждениями об ограничительных мерах в случае неявки.

«Пресс-служба Западного военного округа подтверждает подлинность новых повесток», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее в сети появились фотографии таких повесток.

19 апреля председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки весной будут рассылать в тестовом режиме. По его словам, при этом они должны дублироваться традиционными способами.

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу.

Официальный портал «Объясняем.рф» назвал уважительные причины для неявки в военкомат по повестке. В числе таких причин названа утрата трудоспособности, которая связана с заболеванием либо увечьем гражданина, тяжёлое состояние здоровья родных, в том числе отца, матери, жены, мужа, ребёнка, родного брата либо сестры, дедушки, бабушки или усыновителя. Также уважительной причиной станет участие в похоронах указанных родственников.

Другой уважительной причиной считается препятствие, которое возникло из-за действия непреодолимой силы, либо обстоятельство, которое не зависит от воли гражданина, к примеру, стихийное бедствие.

В сообщении говорится, что могут быть другие причины, если призывная комиссия признает их уважительными.