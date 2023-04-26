Пожары ликвидировали во всех населённых пунктах Свердловской области, кроме Сосьвы

В пресс-службе МЧС России заявили, что все пожары в населённых пунктах на территории Свердловской области, кроме посёлка Сосьва, ликвидированы.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. «В настоящее время локализован пожар в населённом пункте Сосьва, остальные пожары ликвидированы», — сказал собеседник агентства. По его словам, на участках, где открытый огонь потушен, идёт проливка и разборка сгоревших конструкций, чтобы исключить повторное возгорание. Ранее URA.RU сообщило, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за пожаров.