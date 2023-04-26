В Москве рассказали о планах по благоустройству территории рядом с ТПУ «Планерная»

Короткая ссылка
В Москве благоустроят территорию вблизи транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Планерная».
В Москве рассказали о планах по благоустройству территории рядом с ТПУ «Планерная»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24».

«Главная цель проекта — улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ «Планерная», в состав которого входят одноимённая станция метро и остановки наземного общественного транспорта», — прокомментировал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Специалисты благоустроят участки на улицах Планерной и Вилиса Лациса, а также в Алёшкинском проезде.

Там обновят покрытие тротуаров, установят 155 новых фонарей, восемь современных остановок общественного транспорта и прочее.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить