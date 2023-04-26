В Москве рассказали о планах по благоустройству территории рядом с ТПУ «Планерная»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24».
«Главная цель проекта — улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ «Планерная», в состав которого входят одноимённая станция метро и остановки наземного общественного транспорта», — прокомментировал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
Специалисты благоустроят участки на улицах Планерной и Вилиса Лациса, а также в Алёшкинском проезде.
Там обновят покрытие тротуаров, установят 155 новых фонарей, восемь современных остановок общественного транспорта и прочее.
Ранее, по сообщениям НСН, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.