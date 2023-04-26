Путин поручил главе Свердловской области доложить 2 мая о мерах поддержки жителей

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву доложить 2 мая о принятых мерах поддержки граждан, потерявших жильё из-за пожаров в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отмечается, что Путин провёл телефонные переговоры с Куйвашевым по теме помощи людям, потерявшим жильё из-за пожаров.

«Условились, что на встрече Путина с членами правительства, которая запланирована на 2 мая, Куйвашев доложит о мерах по помощи потерявшим жильё в результате пожаров», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что более 200 строений, в том числе 147 жилых помещений, повреждено огнём в Свердловской области, Забайкальском крае и Республике Башкортостан.

Как передавало URA.RU, Куйвашев подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за пожаров.