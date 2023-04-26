Психотерапевт Фомин посоветовал не принимать решения в стрессовых ситуациях

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Психотерапевт Евгений Фомин рассказал, как принимать решения в стрессовой ситуации и избежать ошибок вследствие чрезмерной эмоциональной реакции.
Психотерапевт Фомин посоветовал не принимать решения в стрессовых ситуациях
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Психолог посоветовал избегать некоторых действий и не принимать важных решений в момент острого стресса.

«Человек может быть чрезмерно напуган, может испытывать тревожность или страх из-за того, что всё пойдёт не так, как он задумал, или это действие повлияет на знаковые события в его жизни. Поэтому начинает совершать ошибки», — пояснил Фомин в разговоре с «Вечерней Москвой».

Так, в случае стрессовой ситуации специалист порекомендовал взять паузу хотя бы на 20 минут, это поможет переключить внимание и в итоге найти верный путь решения проблемы.

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