Психотерапевт Фомин посоветовал не принимать решения в стрессовых ситуациях
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Психолог посоветовал избегать некоторых действий и не принимать важных решений в момент острого стресса.
«Человек может быть чрезмерно напуган, может испытывать тревожность или страх из-за того, что всё пойдёт не так, как он задумал, или это действие повлияет на знаковые события в его жизни. Поэтому начинает совершать ошибки», — пояснил Фомин в разговоре с «Вечерней Москвой».
Так, в случае стрессовой ситуации специалист порекомендовал взять паузу хотя бы на 20 минут, это поможет переключить внимание и в итоге найти верный путь решения проблемы.
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