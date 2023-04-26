Ефимов рассказал о ходе строительства шести спорткомплексов в Москве по городской программе

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в настоящее время в Москве идёт строительство шести спорткомплексов в рамках программы реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
Ефимов рассказал о ходе строительства шести спорткомплексов в Москве по городской программе
  • РИА Новости

«Город без торгов выделил застройщикам в аренду свыше 11 га земли для возведения спортивных объектов, в составе которых появятся крытые катки или ледовые арены. Договоры заключены на пять-шесть лет», — цитирует Ефимова kp.ru.

По словам вице-мэра, общая площадь зданий составит более 100 тыс. кв. м.

Так, спортивный учебно-тренировочный комплекс площадью 4,7 тыс. кв. м строят в Тропарёво-Никулине. В Некрасовке завершается строительство здания с крытым катком и бассейном. Ещё один спорткомплекс с крытым катком возводят в Северном Бутове, два — в Хорошёво-Мнёвниках.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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