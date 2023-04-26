В Тюмень прибыла группа беженцев из Херсонской области
Об этом сообщает nashgorod.ru.
На железнодорожном вокзале вынужденных переселенцев встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента социального развития, волонтёры.
Беженцы расположились в городском пункте временного размещения.
Ранее депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Толмачёв в беседе с Nation News прокомментировал меры соцподдержки для жителей новых регионов России.