В Тюмень прибыла группа беженцев из Херсонской области

Группа беженцев прибыла из Херсонской области в Тюмень. В их числе 21 взрослый и четыре ребёнка.

Об этом сообщает nashgorod.ru. На железнодорожном вокзале вынужденных переселенцев встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента социального развития, волонтёры. Беженцы расположились в городском пункте временного размещения. Ранее депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Толмачёв в беседе с Nation News прокомментировал меры соцподдержки для жителей новых регионов России.