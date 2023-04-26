В Тюмень прибыла группа беженцев из Херсонской области

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Группа беженцев прибыла из Херсонской области в Тюмень. В их числе 21 взрослый и четыре ребёнка.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

На железнодорожном вокзале вынужденных переселенцев встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента социального развития, волонтёры.

Беженцы расположились в городском пункте временного размещения.

Ранее депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Толмачёв в беседе с Nation News прокомментировал меры соцподдержки для жителей новых регионов России.

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