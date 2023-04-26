Две модели автомобиля бренда BAIC поступят в продажу в России в мае

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Продажи седана BAIC U5 Plus и кроссовера BAIC X35 в России откроются в мае. Внедорожники BJ40 появятся в продаже на российском рынке позднее.
Две модели автомобиля бренда BAIC поступят в продажу в России в мае
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Цена BAIC U5 Plus будет начинаться от 1 699 900 рублей, BAIC X35 — от 1 698 000 рублей, BJ40 — от 3 759 900 рублей.

Так, например, известно, что модель U5 Plus оборудована безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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