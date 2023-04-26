Исследование: 39% россиян собираются подрабатывать на майских праздниках

Сервисы «Подработка» и «Работа.ру» провели совместное исследование и выяснили, что 39% россиян планируют подрабатывать на майских праздниках.

Как пишет «Газета.Ru», среди желающих 62% мужчин и 38% женщин.

Отмечается, что 46% респондентов будут подрабатывать на своей основной работе. 17% собираются работать по специальности, но в другой компании, а 37% — в другой сфере.

Согласно данным исследования, 53% опрошенных планируют заработать на майских до 10 тыс. рублей, 8% — от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, 6% — от 50 тыс. до 75 тыс. рублей, 2% — до 100 тыс., 4% — более 100 тыс. рублей.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.