Краснов заявил о пробуксовке реформы утилизации опасных отходов в России

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Генпрокурор России Игорь Краснов заявил о пробуксовке реформы утилизации опасных отходов в стране.
Краснов заявил о пробуксовке реформы утилизации опасных отходов в России
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в Совфеде на ежегодном отчёте.

«Следует констатировать, что запущенная в прошедшем году реформа этой отрасли буксует. В специально созданной информационной системе из 60 тыс. отходообразующих предприятий зарегистрировалась всего половина, что не позволяет отследить процесс утилизации или переработки 200 тыс. т высокотоксичных веществ», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в настоящий момент по предложению Генпрокуратуры разрабатывается законопроект о введении административной ответственности за уклонение предприятий от передачи установленных сведений Федеральному экологическому оператору.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Санкт-Петербурге построят комплекс по переработке твёрдых коммунальных отходов «Волхонка».

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