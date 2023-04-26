Врач Османов предостерёг от контакта с ртутью в случае деформации градусника

Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов рассказал, что разбитый градусник может представлять риск для здоровья, поэтому следует вовремя принять меры и собрать вылившуюся из него ртуть.

Ртуть токсична, и, если она попала на кожу, следует скорее промыть этот участок водой и вымыть руки с мылом, сообщил специалист в интервью «Известиям».

«В первую очередь нужно вывести людей и животных из зоны возможного контакта с ртутью. После этого помещение необходимо проветрить. Если есть кондиционер или вентилятор, включите их, чтобы ускорить процесс выветривания ртутных паров», — рекомендовал Османов.

Вместе с тем он посоветовал надеть перчатки и собрать ртуть в фольгу или бумагу. Её следует поместить в стеклянную или пластиковую ёмкость, плотно закрыть, поместить в пакет и отправить на специальную утилизацию, заключил врач.

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