Эколог Лакустова напомнила о недопустимости выбрасывания старых шин в контейнеры

Директор «Нашего фонда» Ольга Лакустова сообщила, что утилизировать старые покрышки можно на специальных полигонах, так как такие отходы имеют четвёртый класс опасности.

«В процессе разложения они выделяют фенолы, формальдегиды, бензол, толуол и прочие канцерогены, которые могут быть опасны для здоровья человека и животных. Поэтому выбрасывать шины в мусорные контейнеры или вывозить куда-то за город и там скидывать запрещено», — пояснила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, услуга утилизации старых шин должна предоставляться бесплатно. Автовладельцам нужно отвезти их в пункты приёма или на шиномонтаж.

Ранее президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук в разговоре с URA.RU рассказал, как на автосервисах могут обманывать владельцев машин, предлагая бесполезные услуги.