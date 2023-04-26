Эколог Лакустова напомнила о недопустимости выбрасывания старых шин в контейнеры

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Директор «Нашего фонда» Ольга Лакустова сообщила, что утилизировать старые покрышки можно на специальных полигонах, так как такие отходы имеют четвёртый класс опасности.
Эколог Лакустова напомнила о недопустимости выбрасывания старых шин в контейнеры
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«В процессе разложения они выделяют фенолы, формальдегиды, бензол, толуол и прочие канцерогены, которые могут быть опасны для здоровья человека и животных. Поэтому выбрасывать шины в мусорные контейнеры или вывозить куда-то за город и там скидывать запрещено», — пояснила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, услуга утилизации старых шин должна предоставляться бесплатно. Автовладельцам нужно отвезти их в пункты приёма или на шиномонтаж.

Ранее президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук в разговоре с URA.RU рассказал, как на автосервисах могут обманывать владельцев машин, предлагая бесполезные услуги.

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