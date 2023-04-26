«Известия»: в России разрабатывают единую систему выдачи квартир сиротам

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В России разрабатывается единая система учёта жилья для предоставления детям-сиротам, её внедрение планируется в 2024 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минстрой и «Дом.РФ».

Отмечается, что запущен пилотный проект такой системы в шести субъектах — Калининградской, Воронежской, Нижегородской, Липецкой, Омской областях и Красноярском крае.

В данных регионах сформированы списки жилья, насчитывающие 15,3 тыс. объектов.

В Счётной палате изданию сообщили, что за год очередь сирот за положенным им жильём выросла на 2,4 тыс. человек.

Ранее, по сообщениям «Взгляда», уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила интернаты в новых регионах России в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство».

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