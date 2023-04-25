Кардиолог Кондрахин посоветовал соблюдать режим сна, чтобы избежать влияния магнитной бури

Кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как облегчить своё состояние во время магнитной бури.

«Надо ложиться спать желательно до десяти, вставать с шести до семи, и это делать каждый день, причём даже в субботу и воскресенье», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, также не стоит перерабатывать — если человек устаёт, то лучше снизить нагрузку.

«Исключаем алкогольные напитки от слова «совсем», потому что алкогольные напитки нагружают сердце и сосуды. И курение», — посоветовал врач.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.