Кардиолог Кондрахин посоветовал соблюдать режим сна, чтобы избежать влияния магнитной бури

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Кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как облегчить своё состояние во время магнитной бури.
Кардиолог Кондрахин посоветовал соблюдать режим сна, чтобы избежать влияния магнитной бури
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«Надо ложиться спать желательно до десяти, вставать с шести до семи, и это делать каждый день, причём даже в субботу и воскресенье», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, также не стоит перерабатывать — если человек устаёт, то лучше снизить нагрузку.

«Исключаем алкогольные напитки от слова «совсем», потому что алкогольные напитки нагружают сердце и сосуды. И курение», — посоветовал врач.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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