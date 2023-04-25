Первая смена в подмосковных лагерях начнётся 29 мая

Первая смена в детских лагерях Московской области начнётся 29 мая. Будет работать свыше 30 учреждений.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минсоцразвития.

Всего в 2023 году будет открыто более 100 лагерей, в том числе пять палаточных.

Перед началом смен лагеря проверит комиссия, в состав которой входят представители администраций, органов социальной защиты, силовых структур, МЧС.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.