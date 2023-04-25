Юрист Рыбченко назвал пожарную безопасность одним из основных нарушений среди дачников

Руководитель юридической приёмной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко рассказал о самых частых нарушениях среди дачников.

«Пожарная безопасность — большая проблема, которую нужно решать совместно с государством, не только штрафами и повышением ответственности», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, нередко обращаются и по поводу борщевика.

«А также всё, что связано с вопросами землепользования, ограждений, шлагбаумов. За это чаще всего привлекают к ответственности», — добавил Рыбченко.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.