В «Садоводах России» посоветовали навести фитосанитарный порядок на даче в майские праздники
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«Если вы на майские приедете впервые на участок, наведите фитосанитарный порядок у себя на даче: какие-то плоды гнилые, санитарная обрезка, засохшие ветка. Если вы этого не сделаете, то борьба с вредителями заведомо проиграна», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, у каждого порядок на даче свой, но растительных остатков быть не должно.
Как отметил Туманов, обработка почвы — универсальный совет.
Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.