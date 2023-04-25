В «Садоводах России» посоветовали навести фитосанитарный порядок на даче в майские праздники

Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, что лучше всего сделать на даче во время майских праздников.

«Если вы на майские приедете впервые на участок, наведите фитосанитарный порядок у себя на даче: какие-то плоды гнилые, санитарная обрезка, засохшие ветка. Если вы этого не сделаете, то борьба с вредителями заведомо проиграна», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, у каждого порядок на даче свой, но растительных остатков быть не должно.

Как отметил Туманов, обработка почвы — универсальный совет.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.