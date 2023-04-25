Юрист Рыбченко: чаще всего дачники обращаются по вопросам соседских правоотношений
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«В первую очередь дачники обращаются по вопросам соседских правоотношений. Это всё осталось в размытом виде. Например, забор, каким он должен быть, если новые соседи хотят его поставить. Споры часто касаются возведения каких-то построек, если вплотную к вашему участку выстраивают баню или ещё что-то», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, «хитом сезона» можно назвать заборы и деревья, которые растут у забора.
Как отметил Рыбченко, часто из-за этого обращаются к юристам или даже в суд, так как договориться не удаётся.
Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.