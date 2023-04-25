Юрист Рыбченко: чаще всего дачники обращаются по вопросам соседских правоотношений

Руководитель юридической приёмной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко рассказал, с какими вопросами дачники чаще всего обращаются к юристам.

«В первую очередь дачники обращаются по вопросам соседских правоотношений. Это всё осталось в размытом виде. Например, забор, каким он должен быть, если новые соседи хотят его поставить. Споры часто касаются возведения каких-то построек, если вплотную к вашему участку выстраивают баню или ещё что-то», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, «хитом сезона» можно назвать заборы и деревья, которые растут у забора.

Как отметил Рыбченко, часто из-за этого обращаются к юристам или даже в суд, так как договориться не удаётся.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.