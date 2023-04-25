Невролог Демьяновская: цитрусовые могут провоцировать мигрень

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Врач-невролог лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала, что цитрусовые, орехи и шоколад могут провоцировать мигрень. По её словам, в список также входят бананы, копчёности и жирный сыр.
Невролог Демьяновская: цитрусовые могут провоцировать мигрень
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Day

«Это не значит, что от сыра или шоколада, например, обязательно нужно сразу отказаться. Пациенту желательно наблюдать за собой, вести дневник, чтобы выявить индивидуальные продукты-провокаторы, и именно их исключить из рациона», — сказала Демьяновская в беседе с газетой «Известия».

По её словам, причиной приступа мигрени может быть и голодание, а также неадекватное питание.

«Есть ещё один механизм, связывающий головную боль с употреблением напитков. Оболочки мозга чувствительны к снижению объёма спинномозговой жидкости, процесс выработки которой стимулирует кофеин. Поэтому резкий и полный отказ от кофе и чая может вызвать головную боль», — добавила врач.

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