РСТ: в 2022 году по России путешествовали 68,5 млн человек
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
Средняя цена проживания в гостинице в прошлом году увеличилась на 8%, до 10,3 тыс. рублей.
По прогнозу, в 2023 году внутренний турпоток увеличится до 72 млн.
Что касается выездного туризма, то в 2022 году на отдыхе за рубежом побывали 22,5 млн человек.
Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.