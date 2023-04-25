РСТ: в 2022 году по России путешествовали 68,5 млн человек

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Президент Российского союза индустрии Илья Уманский заявил, что в 2022 году по стране путешествовали 68,5 млн человек. При подсчёте учитывались те, кто во время поездки останавливается в гостиницах, отелях, пансионатах, домах отдыха и других средствах размещения.
РСТ: в 2022 году по России путешествовали 68,5 млн человек
  • Gettyimages.ru
  • © izusek

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Средняя цена проживания в гостинице в прошлом году увеличилась на 8%, до 10,3 тыс. рублей.

По прогнозу, в 2023 году внутренний турпоток увеличится до 72 млн.

Что касается выездного туризма, то в 2022 году на отдыхе за рубежом побывали 22,5 млн человек.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.

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