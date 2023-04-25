В АТОР рассказали о ценах на городские туры

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с ценами на городские туры.
В АТОР рассказали о ценах на городские туры
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«Средняя стоимость таких туров — от 4,5 тыс. рублей с человека в день. Больше всего именно семейных туристов», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

По словам Ломидзе, чаще всего туристы выбирают Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Самару и Нижний Новгород.

В топ также входят Тула, Псков, Ярославль и Суздаль.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.

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