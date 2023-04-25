В Москве рассказали о расширении сотрудничества столичной службы занятости и бизнеса

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Служба занятости населения Москвы подписала партнёрские соглашения с четырьмя крупными компаниями из разных сфер бизнеса в ходе Всероссийской ярмарки трудоустройства.
В Москве рассказали о расширении сотрудничества столичной службы занятости и бизнеса
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает НСН.

«Среди новых партнёров — ведущая сеть гипермаркетов и супермаркетов «Лента», крупнейший производитель чайной продукции Ahmad Tea, отель «Сезоны» и сеть кафе-кулинарий «Брусника», — прокомментировала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что более 3 тыс. активных партнёров из различных отраслей уже пользуются лучшими инструментами для эффективного подбора персонала. А столичная служба занятости, со своей стороны, сможет предложить соискателям порядка 600 новых рабочих мест.

Ранее ФАН передавало, что VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдёт с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

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