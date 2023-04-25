В Москве рассказали о расширении сотрудничества столичной службы занятости и бизнеса
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Об этом сообщает НСН.
«Среди новых партнёров — ведущая сеть гипермаркетов и супермаркетов «Лента», крупнейший производитель чайной продукции Ahmad Tea, отель «Сезоны» и сеть кафе-кулинарий «Брусника», — прокомментировала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что более 3 тыс. активных партнёров из различных отраслей уже пользуются лучшими инструментами для эффективного подбора персонала. А столичная служба занятости, со своей стороны, сможет предложить соискателям порядка 600 новых рабочих мест.
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