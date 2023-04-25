Похожий на гранату предмет изъят у мужчины на станции метро в Москве

Похожий на гранату предмет изъят у мужчины на входе в северный вестибюль станции метро «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии в Москве.

РИА Новости