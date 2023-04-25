Похожий на гранату предмет изъят у мужчины на станции метро в Москве
Похожий на гранату предмет изъят у мужчины на входе в северный вестибюль станции метро «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии в Москве.
- РИА Новости
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, предмет увезли на исследование.
В январе сообщалось, что сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего драку в вагоне поезда у станции метро «Курская» в Москве.
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