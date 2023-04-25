Около 130 тысяч жителей Петербурга получили высокотехнологичную медпомощь в 2022 году

В Санкт-Петербурге высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) получили почти 130 тыс. горожан в 2022 году.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Это на 17,4% больше, чем в 2021 году, когда ВМП получили 129,7 тыс. пациентов медучреждений.

Диспансеризации и профосмотры в прошлом году прошли 2,4 млн человек, что также превышает показатели 2021-го.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.