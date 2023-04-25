Киргизия просит экстрадировать из России участницу финансовой пирамиды Finiko
- РИА Новости
Отмечается, что 53-летняя гражданка Киргизии находится в международном розыске.
«По версии следствия, она была региональным представителем и членом преступной группы, созданной в 2019 году в Казани для хищения денежных средств граждан под видом оказания финансовых услуг — пирамида «Финико», — говорится в Telegram ведомства.
В 2020—2021 годах соучастники обманули более 100 граждан в Киргизии на общую сумму $1,2 млн.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России намерена потребовать экстрадиции задержанного Интерполом в ОАЭ одного из организаторов финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова.
В конце апреля прошлого года стало известно, что сотрудники МВД России и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko.