Киргизия просит экстрадировать из России участницу финансовой пирамиды Finiko

Генпрокуратура России сообщила, что Киргизия попросила об экстрадиции участницы финансовой пирамиды Finiko, арестованной Басманным судом Москвы.

Отмечается, что 53-летняя гражданка Киргизии находится в международном розыске.

«По версии следствия, она была региональным представителем и членом преступной группы, созданной в 2019 году в Казани для хищения денежных средств граждан под видом оказания финансовых услуг — пирамида «Финико», — говорится в Telegram ведомства.

В 2020—2021 годах соучастники обманули более 100 граждан в Киргизии на общую сумму $1,2 млн.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России намерена потребовать экстрадиции задержанного Интерполом в ОАЭ одного из организаторов финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова.

В конце апреля прошлого года стало известно, что сотрудники МВД России и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko.