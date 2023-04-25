Киргизия просит экстрадировать из России участницу финансовой пирамиды Finiko

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Генпрокуратура России сообщила, что Киргизия попросила об экстрадиции участницы финансовой пирамиды Finiko, арестованной Басманным судом Москвы.
Киргизия просит экстрадировать из России участницу финансовой пирамиды Finiko
  • РИА Новости

Отмечается, что 53-летняя гражданка Киргизии находится в международном розыске.

«По версии следствия, она была региональным представителем и членом преступной группы, созданной в 2019 году в Казани для хищения денежных средств граждан под видом оказания финансовых услуг — пирамида «Финико», — говорится в Telegram ведомства.

В 2020—2021 годах соучастники обманули более 100 граждан в Киргизии на общую сумму $1,2 млн.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России намерена потребовать экстрадиции задержанного Интерполом в ОАЭ одного из организаторов финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова.

В конце апреля прошлого года стало известно, что сотрудники МВД России и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko.

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