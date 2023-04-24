В Краснодаре подготовят более 100 площадок для Диктанта Победы

В Краснодаре организуют 104 площадки для проведения акции «Диктант Победы», которая состоится 27 апреля.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Акция будет проходить на территории школ, вузов, колледжей, библиотек.

Предусмотрено 25 вопросов, из которых 20 заданий касаются общих знаний о Великой Отечественной войне, ещё пять посвящены региональной истории.

Ранее URA.RU сообщало, что актёр Александр Устюгов станет ведущим праздничного концерта в честь Дня Победы в Екатеринбурге.