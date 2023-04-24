В Краснодаре подготовят более 100 площадок для Диктанта Победы

Короткая ссылка
В Краснодаре организуют 104 площадки для проведения акции «Диктант Победы», которая состоится 27 апреля.
В Краснодаре подготовят более 100 площадок для Диктанта Победы
  • Gettyimages.ru
  • © Thxng Di Hmun Kaew / EyeEm

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Акция будет проходить на территории школ, вузов, колледжей, библиотек.

Предусмотрено 25 вопросов, из которых 20 заданий касаются общих знаний о Великой Отечественной войне, ещё пять посвящены региональной истории.

Ранее URA.RU сообщало, что актёр Александр Устюгов станет ведущим праздничного концерта в честь Дня Победы в Екатеринбурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить