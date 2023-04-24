В Краснодаре подготовят более 100 площадок для Диктанта Победы
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Акция будет проходить на территории школ, вузов, колледжей, библиотек.
Предусмотрено 25 вопросов, из которых 20 заданий касаются общих знаний о Великой Отечественной войне, ещё пять посвящены региональной истории.
Ранее URA.RU сообщало, что актёр Александр Устюгов станет ведущим праздничного концерта в честь Дня Победы в Екатеринбурге.