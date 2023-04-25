Подмосковные школьники завоевали 29 дипломов на Всероссийской олимпиаде по русскому языку и биологии

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Школьники из Московской области выиграли 29 дипломов на Всероссийской олимпиаде по русскому языку и биологии.
Подмосковные школьники завоевали 29 дипломов на Всероссийской олимпиаде по русскому языку и биологии
  • Gettyimages.ru
  • © Will & Deni McIntyre

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство образования.

В частности, в туре по русскому языку дипломов удостоены ученица Гимназии №1 из Жуковского и воспитанник школы №13 из Электростали. Ещё восемь человек стали призёрами.

На этапе по биологии отличились школьники в том числе из Жуковского, Долгопрудного, Химок, Одинцова и Лосино-Петровского.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.

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